Flora Canto di nuovo in dolce attesa | il retroscena sul nome di baby Brignano | “Un segno del destino…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 marzo 2021)e Enricoaspettano il secondo figlio. Dopo Martina, una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo ha da poco dato il grande annuncio e svelato poi a Verissimo il sesso del bebè. Stanno insieme da 7 anni e tutto è iniziato con delle cassette di frutta: “Sono stata scema io che non ho mai chiesto diamanti… Dicevo sempre che mi piacevano le cose da mangiare”, ha scherzatoda Silvia Toffanin per poi ricevere la sorpresa del compagno. Quindi, sempre durante il seguitissimo programma del sabato pomeriggio di Canale 5, l’annuncio a sorpresa: per la gioia di papà Enrico,aspetta un maschietto. Il futuro papà bis, in collegamento con lo studio, si è detto emozionantissimo.“Io non pensavo che si potesse piangere così tanto – ha detto...