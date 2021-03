Flop vaccinazioni over 80 | il sindaco di Monza | Ritardi inaccettabili | ora l' obiettivo è finire in dieci giorni

(Di martedì 23 marzo 2021) Ma anche Poste, da come leggo, ha presentato qualche problema in alcune zone del Paese". Insomma: non è detto che vada meglio in futuro, occorre aspettare e vedere. Intanto una prospettiva, dice il ...

micheilucia : RT @antoninobill: Le vaccinazioni vanno a rilento, le rinunce abbondano, paradossalmente gli assembramenti si stanno creando anche negli hu… - gjscco : RT @antoninobill: Le vaccinazioni vanno a rilento, le rinunce abbondano, paradossalmente gli assembramenti si stanno creando anche negli hu… - antoninobill : Le vaccinazioni vanno a rilento, le rinunce abbondano, paradossalmente gli assembramenti si stanno creando anche ne… - GiusPecoraro : RT @e_didone: #Lombardia Regione allo sbando più completo, le decisioni #Moratti scuotono palazzo Lombardia. Dopo ennesimo flop nella gesti… - Lgiova66 : RT @e_didone: #Lombardia Regione allo sbando più completo, le decisioni #Moratti scuotono palazzo Lombardia. Dopo ennesimo flop nella gesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Flop vaccinazioni

"Mi auguro che da qui in avanti questo servizio sia gestito in maniera eccellente, e senza superficialità, come ahimè è stato fatto fino a oggi": a parlare è il sindaco di Monza, Dario Allevi, uno dei ...Un. Si cambia schema: non piùper categorie ma la scelta avverrà per fasce di età. Mettendo in campo anche l'opzione della vaccinazione a domicilio con il reclutamento dei medici di ...Un flop. Si cambia schema: non più vaccinazioni per categorie ma la scelta avverrà per fasce di età. Mettendo in campo anche l'opzione della vaccinazione a domicilio con il reclutamento dei medici di ...Per rientrare nel range fissato dal piano nazionale sarebbe necessario somministrare tra le 15mila e le 20mila dosi al giorno, invece la Calabria si attesta su una media di 5mila ...