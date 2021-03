Fisco, non è vero che il condono cancella solo cartelle inesigibili: il governo rinuncia a 451 milioni che i debitori stanno già pagando (Di martedì 23 marzo 2021) Non è vero che il condono delle vecchie cartelle fino a 5mila euro datate 2000-2010 previsto dal decreto Sostegni riguarda solo vecchi crediti ormai inesigibili. La vulgata con cui le forze politiche favorevoli allo stralcio di quelle pendenze fiscali hanno giustificato l’operazione – ridimensionata con la mediazione del premier Mario Draghi – è smentita dalla relazione tecnica del provvedimento atteso in Gazzetta ufficiale dopo la firma del capo dello Stato. Lì si spiega che la cancellazione costerà alle casse dello Stato 666,3 milioni di cui 451 legati al fatto che al macero andranno anche debiti che i contribuenti stanno già pagando a rate (dopo aver aderito alla Rottamazione ter o al saldo e stralcio del governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Non èche ildelle vecchiefino a 5mila euro datate 2000-2010 previsto dal decreto Sostegni riguardavecchi crediti ormai. La vulgata con cui le forze politiche favorevoli allo stralcio di quelle pendenze fiscali hanno giustificato l’operazione – ridimensionata con la mediazione del premier Mario Draghi – è smentita dalla relazione tecnica del provvedimento atteso in Gazzetta ufficiale dopo la firma del capo dello Stato. Lì si spiega che lazione costerà alle casse dello Stato 666,3di cui 451 legati al fatto che al macero andranno anche debiti che i contribuentigiàa rate (dopo aver aderito alla Rottamazione ter o al saldo e stralcio del...

