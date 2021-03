Fiorentina, Vlahovic saluta Prandelli: “Non smetterò mai di ringraziarti” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cesare Prandelli nella giornata di ieri ha comunicato le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore della Fiorentina. Tra i più dispiaciuti, c’è ovviamente Dusan Vlahovic, senza dubbio fiore all’occhiello del Prandelli bis a Firenze. Il centravanti serbo, tramite un storia sui social , scrive: “Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cesarenella giornata di ieri ha comunicato le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore della. Tra i più dispiaciuti, c’è ovviamente Dusan, senza dubbio fiore all’occhiello delbis a Firenze. Il centravanti serbo, tramite un storia sui social , scrive: “Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me, e nonmai di. In bocca al lupo per tutto”. SportFace.

