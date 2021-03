Fiorentina | Ulivieri sull’addio di Prandelli | “Nessuno può entrare nel merito | lui ha già detto molto”

(Di martedì 23 marzo 2021) Termina qui l'avventura di Cesarealla. Si è interrotta oggi oggi la seconda esperienza sulla panchina viola di Cesarecominciata lo scorso 9 novembre, dopo l'esonero del tecnico Beppe Iachini - richiamato dalla società gigliata per guidare la squadra almeno fino a fine stagione. L'allenatore orriginario di Orzinuovi ha infatti comunicato questa mattina la decisione di voler fare un apsso indietro rinunciando al proprio incarico, rassegnando le dimissioni da allenatore della. Una decisione le cui ragioni sono state illustrate attraverso una lunga lettera di addio in cui lo stesso allenatore ha voluto chiarire i motivi che lo hanno spinto a non volere proseguire la sua avventura in Toscana., la lettera di addio di: ...

... in verità, ancora Pietro Vierchowod , che dopo un prestito alla, ne fece un altro ... il 'toscanaccio'utilizza il russo, per tutto il girone di andata, come terzino sinistro, di ......tecnico della, Cesare Prandelli, sul suo futuro. Prandelli ha poi spiegato la decisione di entrare a far parte del consiglio dell'Associazione allenatori: "Perché mi ha convintoe ...L’allenatore Renzo Ulivieri è intervenuto a Radio Sportiva parlando delle dimissioni di Cesare Prandelli da allenatore della Fiorentina: “Sono scelte personali, credo che nessuno possa entrare nel mer ...Statuario stopper, uno degli assi portanti cui si è affidato Paolo Mantovani per riportare il Doria in Serie A ...