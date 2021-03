Fiorentina sotto choc: Prandelli dà le dimissioni (Di martedì 23 marzo 2021) Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina: “Sono a disagio, in questi mesi è cresciuta dentro di me un’ombra” Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ex ct della Nazionale ha infatti rassegnato le dimissioni, lo ha fatto pubblicando una lettera sul sito del club toscano. “È la seconda volta che lascio la Fiorentina.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Cesaresi è dimesso da allenatore della: “Sono a disagio, in questi mesi è cresciuta dentro di me un’ombra” Cesarenon è più l’allenatore della. L’ex ct della Nazionale ha infatti rassegnato le, lo ha fatto pubblicando una lettera sul sito del club toscano. “È la seconda volta che lascio la.… L'articolo Corriere Nazionale.

