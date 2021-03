Fiorentina | Prandelli si dimette e lascia il calcio La lettera | ' E' cresciuta un' ombra dentro di me'

(Di martedì 23 marzo 2021) Torna Iachini a Firenze. Il tecnicola panchina viola dopo il ko interno per 2 - 3 contro il Milan: 'Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e ...

acffiorentina : Lettera di Cesare Prandelli. #Fiorentina - ACFFiorentinaEN : A letter from Cesare Prandelli. #Fiorentina - SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto vers… - Mr_elli0T : RT @RenzoMattei: Prandelli si è dimesso, sono pronto a guidare la Fiorentina. - Beneeee1997 : Cesare ???? #Fiorentina #Prandelli -

"Il Presidente Commisso, la Dirigenza, la Squadra e tutto il Popolo viola - si legge nella stessa nota ufficiale della- ringraziano Cesare, augurandogli di ritrovare al più ...dimissioni: 'Mia carriera può finire qui' LA LETTERA DI CESAREPUBBLICATA SUL SITO DELLA- 'Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire ...Le motivazioni dell'addio spiegate in una lettera: "In questo momento della mia vita mi trovo in un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono" ..."Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa piu' per me e non mi ci riconosco piu'".