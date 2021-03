Fiorentina, Prandelli si dimette: arriva Iachini (Di martedì 23 marzo 2021) Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. Si è dimesso oggi, a sorpresa. Le motivazioni della scelta le darà presto lui, attraverso un comunicato ufficiale. Dopo l’arrivo a campionato in corso per risollevare la Fiorentina dal momento complicato, Prandelli lascia la squadra, ancora in difficoltà. L’atteso cambio di passo non c’è stato, Prandelli, uno dei primi tifosi della squadra, ha sofferto il periodo complicato, e questo potrebbe aver inciso sulla decisione di lasciare Firenze. Il club viola ha sotto contratto due allenatori: Iachini e Montella. La scelta per sostituire Prandelli dovrebbe ricadere sul primo, anche se rimane una piccola possibilità che la società decida di guardarsi intorno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 23 marzo 2021) Cesarenon è più l’allenatore della. Si è dimesso oggi, a sorpresa. Le motivazioni della scelta le darà presto lui, attraverso un comunicato ufficiale. Dopo l’arrivo a campionato in corso per risollevare ladal momento complicato,lascia la squadra, ancora in difficoltà. L’atteso cambio di passo non c’è stato,, uno dei primi tifosi della squadra, ha sofferto il periodo complicato, e questo potrebbe aver inciso sulla decisione di lasciare Firenze. Il club viola ha sotto contratto due allenatori:e Montella. La scelta per sostituiredovrebbe ricadere sul primo, anche se rimane una piccola possibilità che la società decida di guardarsi intorno. L'articolo proviene da Italia Sera.

