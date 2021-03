Fiorentina, Prandelli si dimette: al suo posto torna Iachini (Di martedì 23 marzo 2021) Ribaltone in casa Fiorentina. Cesare Prandelli si dimette, al suo posto torna Giuseppe Iachini: l’allenatore bresciano ha alzato bandiera bianca dopo ventuno partite di grande stress emotivo e psicologico con una squadra che non è riuscita a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica e che, ancora oggi, è invischiata nella lotta salvezza con ventinove punti conquistati a dieci giornate dal termine. Prandelli già al termine della partita vinta in casa del Benevento, poco più di una settimana fa, aveva lanciato un grido d’aiuto: il suo essere tifoso viola oltre alla grande responsabilità di allenare i viola in un momento così difficile lo hanno prosciugato. Tanto da sentirsi quasi male dopo la sconfitta interna, e rocambolesca, contro il Milan con delle decisioni ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Ribaltone in casa. Cesaresi, al suoGiuseppe: l’allenatore bresciano ha alzato bandiera bianca dopo ventuno partite di grande stress emotivo e psicologico con una squadra che non è riuscita a tirarsi fuori dai bassifondi della classifica e che, ancora oggi, è invischiata nella lotta salvezza con ventinove punti conquistati a dieci giornate dal termine.già al termine della partita vinta in casa del Benevento, poco più di una settimana fa, aveva lanciato un grido d’aiuto: il suo essere tifoso viola oltre alla grande responsabilità di allenare i viola in un momento così difficile lo hanno prosciugato. Tanto da sentirsi quasi male dopo la sconfitta interna, e rocambolesca, contro il Milan con delle decisioni ...

