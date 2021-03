Fiorentina | Prandelli e il suo “Sono stanco” dopo la vittoria di Benevento VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021) “”. Cesare, che quest’oggi ha rassegnato le dimissioni da allenatore dellaper motivi personali che ha esposto in una lettera, diceva questo pochi giorni fa,l’importantissimain casa delche aveva dato ossigeno alla classifica dei viola. I segni di insofferenza nei confronti dell’ambiente provocati dalla pressione sulla squadra e sul tecnico hanno dunque portato alla decisione di lasciare la panchina, ecco in alto ilin questione. SportFace.

Ribaltone -: il ritorno di CesareCesarega rassegnato le dimissioni da allenatore della. Il tecnico bresciano lascia la panchina viola dopo 23 partite, come confermato dalla società in una nota ufficiale. 'La...Prandelli molla. Troppo alto il senso di responsabilità e le pressioni dovute al suo amore per la Fiorentina. Torna Iachini Cesare Prandelli lascia. Lo fa per l’eccessiva responsabilità che non ha ...L’allenatore viola ha rassegnato le proprie dimissioni questa mattina e alla base del suo addio sembrano esserci problemi di natura personale ADDIO. Il fulmine a ciel sereno che ha colpito l’ambiente ...