Fiorentina l' addio di Prandelli | quattro mesi e mezzo di stress e passione

Cesare Prandelli si è dimesso, ha lasciato la panchina dellae ha salutato i tifosi con questa toccante lettera: "Firenze, 23 marzo 2021. È la seconda volta che lascio la. La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, veleni che talvolta ti presentano il conto tutto assieme. ...Il ritorno in viola e l'Il 9 novembre 2020 Prandelli torna alla, al posto dell'esonerato Giuseppe Iachini. Perde al debutto in casa col Benevento, vince a Torino in casa Juve per 3 -...Il tecnico ha collezionato appena 5 vittorie in 21 giornate di campionato. Al suo posto è pronto a tornare in panchina Beppe Iachini ...Una notizia che era nell'aria: termina l'avventura sulla panchina della Fiorentina di Cesare Prandelli. L'ex CT della Nazionale ha presentato le dimissioni e per questo il tecnico che continuerà a gui ...