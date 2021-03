Fiorentina | la lettera di addio di Prandelli | “Accumulato scorie e veleni | ma non ho rimpianti”

(Di martedì 23 marzo 2021) Termina qui l'avventura di Cesarealla. Si interrompe oggi la parentesi viola di Cesare, cominciata lo scorso 9 novembre, dopo l'esonero del tecnico Beppe Iachini. L'allenatore ha infatti comunicato questa mattina la decisione di voler rinunciare al proprio incarico, presentando le dimissioni alla società viola. Una decisione spiegata attraverso una lungadiin cui lo stesso allenatore ha voluto chiarire i motivi che lo hanno spinto a non volere proseguire la sua avventura in Toscana."Firenze, 23 marzo 2021. È la seconda volta che lascio la. La prima per volere di altri, oggi per una mia decisione. Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulanoche talvolta ti ...

La mia decisione è dettata dalla responsabilità enorme che prima di tutto ho per i calciatori e per la società, ma non ultimo per il rispetto che devo ai tifosi della. Chi va in campo ...... ma non ultimo per il rispetto che devo ai tifosi della. Chi va in campo a questo ... la lungadi addio di Cesare Prandelli a società e tifosi.ha scritto Prandelli in una lettera pubblicata sul sito della Fiorentina nella quale ufficializza le dimissioni."È la seconda volta che lascio la Fiorentina -scrive l'ex ct azzurro-. La prima per ...Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il tecnico saluta la società e i tifosi viola con una lunga lettera: Firenze, 23 marzo 2021. È la seconda volta che lascio la Fiorentina. La ...