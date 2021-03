Fiorentina, dimissioni clamorose: ecco cosa sta succedendo (Di martedì 23 marzo 2021) La Fiorentina cambia nuovamente allenatore: Cesare Prandelli si è dimesso questa mattina e al suo posto tornerà il marchigiano Iachini Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. Il tecnico si è dimesso dall’incarico che aveva rilevato lo scorso 9 novembre. Al suo posto tornerà Giuseppe Iachini, al quale l’allenatore di Orzinuovi era subentrato. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 marzo 2021) Lacambia nuovamente allenatore: Cesare Prandelli si è dimesso questa mattina e al suo posto tornerà il marchigiano Iachini Cesare Prandelli non è più l’allenatore della. Il tecnico si è dimesso dall’incarico che aveva rilevato lo scorso 9 novembre. Al suo posto tornerà Giuseppe Iachini, al quale l’allenatore di Orzinuovi era subentrato. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

