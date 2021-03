Fiorentina | Cesare Prandelli si dimette | ritorna Iachini

(Di martedì 23 marzo 2021)scrive una lettera alla città e ai tifosi: “So che la mia carriera da allenatore può finire oggi” Claudio, la sua lettera di dimissioni (Getty Images)Claudionon è più l’allenatore della. In mattinata sono giunte le dimissioni del tecnico bresciano, accettate dalla società “con enorme dispiacere” ha fatto sapere in un comunicato. “Nella vita di ciascuno, oltre che alle cose belle, si accumulano scorie, veleni che talvolta ti presentano il conto tutto assieme” ha scritto il tecnico nella lettera pubblicata dalla società. È la seconda volta che lascia la guida della panchina viola. La prima volta fu per volontà di altri, oggi sua, ha sottolineato il tecnico. Nel dare le dimissioni l’ex Ct ...

Prandelli si è dimesso. Torna Iachini. Idea De Zerbi per il futuroPrandelli si è dimesso da allenatore della. Il tecnico di Orzinuovi saluta Firenze con 21 ...Leggi anche > Dimissioni Prandelli, la nota della'Lainforma che, in data odierna, l'allenatorePrandelli ha presentato alla dirigenza del club le proprie dimissioni - ...Le motivazioni dell'addio spiegate in una lettera: "In questo momento della mia vita mi trovo in un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono" ...FIRENZE (ITALPRESS) – Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. Fatale la sconfitta casalinga di domenica contro il Milan dopo che la squadra viola era avanti 2-1. La società viola ...