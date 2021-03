Finalmente primavera: le previsioni meteo di mercoledì 24 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) La lunga fase di tempo invernale ha le ore contate. Da mercoledì l'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo tempo asciutto e temperature in deciso aumento. Soffieranno ancora venti settentrionali in attenuazione nel corso del giorno. Le temperature sotto media saranno sostituite da correnti più miti. Al Nord e su gran parte del Centro il clima si addolcirà. Sarà Finalmente un ritorno alla primavera: a partire da mercoledì le temperature massime saliranno fino a 16-18 gradi su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' sotto tono al Sud.Il fine settimanaEntro il weekend il clima mite e il tempo soleggiato avranno avvolto praticamente tutto il Paese. Le temperature avranno un ulteriore incremento con punte di 20 gradi al Nord, in Toscana, sul Lazio e su molte ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021) La lunga fase di tempo invernale ha le ore contate. Dal'anticiclone riuscirà a proteggere tutto il nostro Paese garantendo tempo asciutto e temperature in deciso aumento. Soffieranno ancora venti settentrionali in attenuazione nel corso del giorno. Le temperature sotto media saranno sostituite da correnti più miti. Al Nord e su gran parte del Centro il clima si addolcirà. Saràun ritorno alla: a partire dale temperature massime saliranno fino a 16-18 gradi su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' sotto tono al Sud.Il fine settimanaEntro il weekend il clima mite e il tempo soleggiato avranno avvolto praticamente tutto il Paese. Le temperature avranno un ulteriore incremento con punte di 20 gradi al Nord, in Toscana, sul Lazio e su molte ...

Finalmente primavera: le previsioni meteo di mercoledì 24 marzo Sarà finalmente un ritorno alla primavera: a partire da mercoledì le temperature massime saliranno fino a 16 - 18 gradi su gran parte delle regioni centrali e settentrionali, rimarranno ancora un po' ...

