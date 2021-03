Finale Italia’s got talent, Lodovica Comello out anche quest’anno: chi la sostituisce (Di martedì 23 marzo 2021) La conduttrice di Italia’s got talent, Lodovica Comello, ha annunciato sui social il forfet dalla seconda Finale di fila: chi prende il suo posto. Lo scorso anno Lodovica Comello, simpaticissima conduttrice di Italia’s got talent aveva dovuto rinunciare alla conduzione della Finale del programma perché la gravidanza era entrata nella fase Finale e la concomitante esplosione della pandemia di Covid le aveva fatto preferire il chiudersi in quarantena. Un dispiacere, quello di non poter partecipare all’ultima del suo programma, che era stato mitigato e addolcito dall’arrivo del figlio. Poco fa abbiamo scoperto che anche quest’anno la vulcanica ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) La conduttrice digot, ha annunciato sui social il forfet dalla secondadi fila: chi prende il suo posto. Lo scorso anno, simpaticissima conduttrice digotaveva dovuto rinunciare alla conduzione delladel programma perché la gravidanza era entrata nella fasee la concomitante esplosione della pandemia di Covid le aveva fatto preferire il chiudersi in quarantena. Un dispiacere, quello di non poter partecipare all’ultima del suo programma, che era stato mitigato e addolcito dall’arrivo del figlio. Poco fa abbiamo scoperto chela vulcanica ...

