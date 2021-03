Finale Champions League volley, quando gioca Conegliano? Avversario, data, programma, orario, tv e streaming (Di martedì 23 marzo 2021) Conegliano giocherà la Finale della Champions League 2021 di volley femminile. Le Pantere si sono qualificate per l’atto conclusivo della massima competizione continentale, in programma sabato 1° maggio all’AGSM Forum di Verona. La corazzata veneta, quest’anno ancora imbattuta con 38 vittorie all’attivo in altrettante partite disputate, si è resa protagonista di un cammino perfetto nel torneo: dopo un girone condito da sei successi, tra cui i due contro le temibili turche del Fenerbahce Istanbul, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno eliminato Scandicci e Novara. Conegliano giocherà la Finale per la seconda volta nella sua storia, dopo che nel 2019 aveva perso contro Novara. Quella volta, però, Paola Egonu era dall’altra parte della rete, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)giocherà ladella2021 difemminile. Le Pantere si sono qualificate per l’atto conclusivo della massima competizione continentale, insabato 1° maggio all’AGSM Forum di Verona. La corazzata veneta, quest’anno ancora imbattuta con 38 vittorie all’attivo in altrettante partite disputate, si è resa protagonista di un cammino perfetto nel torneo: dopo un girone condito da sei successi, tra cui i due contro le temibili turche del Fenerbahce Istanbul, le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno eliminato Scandicci e Novara.giocherà laper la seconda volta nella sua storia, dopo che nel 2019 aveva perso contro Novara. Quella volta, però, Paola Egonu era dall’altra parte della rete, ...

