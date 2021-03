Filippo Inzaghi | “Agnelli si venne a complimentare da gran signore Pirlo stia tranquillo”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il tecnico del Benevento,, ha parlato a il Corriere della Sera dopo la vittoria sulla Juventus. L’ex attaccante ha elogiato l’atteggiamento del presidenteche andò a complimentarsi con lui a fine partita: “è venuto negli spogliatoi dopo la partita, voleva salutarmi e complimentarsi, è stato un. Dopo aver perso contro il Benevento magari hai voglia di andartene subito dallo stadio e non vedere nessuno, ma conde piacerea trovarmi e gli fade onore”. Sue le critiche dopo questo ko: “E’ chiaro che quando sei su una panchina così importante, già pareggiare con squadre piccole è un passo falso, figurarsi perdere in casa. Ad Andrea gli dico di stare ...

Advertising

DiMarzio : #Gaich, il #Benevento e i suoi progetti futuri: le parole di Filippo #Inzaghi - DilectisG : RT @DiMarzio: #Gaich, il #Benevento e i suoi progetti futuri: le parole di Filippo #Inzaghi - infoitsport : Filippo Inzaghi: 'Pirlo deve stare tranquillo' - Lauradiroma1 : RT @pasqualinipatri: Filippo Inzaghi sul fratello Simone: “Fatico a vederlo lontano dalla sua Lazio” - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Gaich, il #Benevento e i suoi progetti futuri: le parole di Filippo #Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Inzaghi

L'ultima battuta d'arresto, quella casalinga contro il Benevento di, ha scatenato una ridda di voci sul futuro del 41enne tecnico di Flero, alla prima esperienza in panchina. Ai ...Lo dice Giancarlo, papà die Simone, tecnici di Benevento e Lazio, in merito al futuro professionale del secondogenito. "Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita - ...“Simone al Napoli se non rinnova con la Lazio? Napoli è una gran bella città con una grande squadra. Lotito? ha dei tempi un po’ lunghi, ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa ac ...Ha dei tempi un po' lunghi. Ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà". Lo dice Giancarlo Inzaghi, papà di Filippo e Simone, tecnici di Benevento e Lazio, in merito al ...