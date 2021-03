FIFA 21: Impossibile creare la squadra dei sogni in FUT – Nuova polemica nella community (Di martedì 23 marzo 2021) Nelle ultime ore è sorta una Nuova polemica nella community di FIFA 21. Stando ai dati riportati dallo streamer ScudzTV, creare la squadra dei sogni per la popolare modalità FUT 21 è praticamente Impossibile al contrario di quanto sostiene EA Sports. Secondo Studz TV, per riuscire a creare una squadra da 100.000.000 di crediti con le possibilità messe a disposizione in FUT bisognerebbe: Giocare 66.666 partite per un totale di 22.000 ore o 916 giorni giocando 24 ore al giorno. Facendo trading e stimando un guadagno di circa 10.000 crediti ogni ora bisognerebbe attuare questa pratica per ben 1.650 ore o per 69 giorni 24 ore al giorno. Acquistare i FIFA Points con una stima di un ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 23 marzo 2021) Nelle ultime ore è sorta unadi21. Stando ai dati riportati dallo streamer ScudzTV,ladeiper la popolare modalità FUT 21 è praticamenteal contrario di quanto sostiene EA Sports. Secondo Studz TV, per riuscire aunada 100.000.000 di crediti con le possibilità messe a disposizione in FUT bisognerebbe: Giocare 66.666 partite per un totale di 22.000 ore o 916 giorni giocando 24 ore al giorno. Facendo trading e stimando un guadagno di circa 10.000 crediti ogni ora bisognerebbe attuare questa pratica per ben 1.650 ore o per 69 giorni 24 ore al giorno. Acquistare iPoints con una stima di un ...

