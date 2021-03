Fiat 500 - A Tychy prodotti 2 | 5 milioni di esemplari

(Di martedì 23 marzo 2021) Il gruppo Stellantis ha raggiunto un traguardo storico. La fabbrica polacca diha infatti prodotto 2,5didella500 dal 2007 a oggi. Con questo risultato, lo stabilimento ha ampiamente battuto il record precedente di unità assemblate per un singolo modello, detenuto dalla Panda di seconda generazione con 2.168.000 unità. Cresce il successo della mild hybrid. La vettura del record è una 500 (mild) Hybrid di colore rosso. Nel corso del 2020, questa motorizzazione ha totalizzato circa 110 mila vendite, suddivise tra la piccola torinese, la Panda e la Lancia Y. In particolare, nel caso dei due modelli, l'ibrido leggero costituisce la soluzione preferita da oltre il 50% dei clienti.

Advertising

_autoblog : Fiat 500: 2,5 milioni di esemplari prodotti a Tychy - MaxOlivo90 : FIAT 500 - Lo stabilimento di Tychy raggiunge quota 2,5 milioni di esemplari prodotti - alvolante3 : Fiat 500 da record, supera Panda con 2 milioni e mezzo di vetture prodotte - infoiteconomia : Una Fiat 500 del 1950 trasformata in un pick-up a sei ruote - ABMnewscom : Lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia festeggia un nuovo traguardo: due milioni e mezzo di Fiat 500 prodot… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat 500

Agenzia ANSA

Il gruppo Stellantis ha raggiunto un traguardo storico. La fabbrica polacca di Tychy ha infatti prodotto 2,5 milioni di esemplari delladal 2007 a oggi. Con questo risultato, lo stabilimento ha ampiamente battuto il record precedente di unità assemblate per un singolo modello, detenuto dalla Panda di seconda generazione con 2.... l'attenzione dei militari è stata richiamata da un soggetto conosciuto alle forze dell'ordine in quanto sprovvisto di patente da quattordici anni che però stava guidando una. A quel punto, ...Enjoy il servizio di vehicle sharing attiva un innovativo dispositivo per la sanificazione automatica degli abitacoli al termine di ogni noleggio.Con questo risultato, la fabbrica polacca ha battuto il record precedente di unità assemblate per un singolo modello, detenuto dalla Panda ...