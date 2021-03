Feti vivi i per sperimentare i vaccini: l’omelia horror del parroco di Cesena, fedeli sconcertati (video) (Di martedì 23 marzo 2021) Feti vivi per la sperimentazione dei vaccini anti-covid? La fake news dal sapore horror viene sposata da un parroco di Cesena, don Pasolini. Che nell’omelia di domenica scorsa, davanti ai fedeli attoniti della parrocchia di San Rocco, lancia l’anatema. E denuncia il business di aborti pagati in nome della scienza. l’omelia choc del vescovo di Cesena Parla di donne “pagate da aziende statali oppure private, non dalla criminalità organizzata” per farsi ingravidare. Per poi abortire al quarto o quinto mese. Così da utilizzare gli organi del loro ‘feto vivo”, “fegato, cuore e polmoni”, per la sperimentazione del vaccino anti-Covid. Lo sconcertante racconto, privo di basi scientifiche, è finito in un video ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021)per la sperimentazione deianti-covid? La fake news dal saporeviene sposata da undi, don Pasolini. Che neldi domenica scorsa, davanti aiattoniti della parrocchia di San Rocco, lancia l’anatema. E denuncia il business di aborti pagati in nome della scienza.choc del vescovo diParla di donne “pagate da aziende statali oppure private, non dalla criminalità organizzata” per farsi ingravidare. Per poi abortire al quarto o quinto mese. Così da utilizzare gli organi del loro ‘feto vivo”, “fegato, cuore e polmoni”, per la sperimentazione del vaccino anti-Covid. Lo sconcertante racconto, privo di basi scientifiche, è finito in un...

