Ferrara, anche la politica si divide sulla Maestà di Pesce. Omaggio alla donna o stereotipo? (Di martedì 23 marzo 2021) Continua a creare polemiche la "Maestà sofferente" di Gaetano Pesce. Di recente installata all'ingresso della fiera di Ferrara, sta sollevando opinioni contrastanti come era già avvenuto due anni fa quando l'installazione era apparsa in Piazza Duomo. La Maestà Sofferente metafora della violenza sulle donne Alta otto metri, l'opera vuole essere una metafora della violenza sulle donne. L'installazione raffigura proprio un corpo di donna trafitto da un centinaio di frecce. Ma senza testa. Si ispira infatti alla celebre poltrona "Up" che l'artista disegnò nel '69 poi diventata un simbolo del design italiano. La scultura mostra anche una grossa palla a cui è legata da una catena e sei animali feroci ai ...

