Fedriga: "Figliuolo ha tolto la riserva del 30% delle dosi di vaccino" (Di martedì 23 marzo 2021) TRIESTE – Stop al mantenimento della riserva del 30% delle dosi consegnate alle regioni, da ora in poi si potranno usare tutti i vaccini consegnati dal commissario per l'emergenza Covid. Lo annuncia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, riferendo in Consiglio regionale una nota ricevuta dalla ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini che annunciava, dopo numerose sollecitazioni delle Regioni, l'imminente decisione del generale Figliuolo di abolire la pratica precauzionale introdotta dalla precedente struttura commissariale.

