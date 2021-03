Fedez piange mentre tiene in braccio la piccola Vittoria: Chiara Ferragni commenta così – VIDEO (Di martedì 23 marzo 2021) Siamo ormai abituati all’emotività di Fedez, ma forse non lo avevamo mai visto in questa veste così dolce ed intima. Il VIDEO, pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram, ritrae il marito con in braccio la figlia appena nata. Lui, visibilmente commosso, la tiene in braccio e si asciuga le lacrime. Lei commenta: “Ora piango anch’io amore” e i social impazziscono: “Sono sotto mille treni per voi” scrive un utente, “Il mio cuore non regge”, commenta qualcun altro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Siamo ormai abituati all’emotività di, ma forse non lo avevamo mai visto in questa vestedolce ed intima. Il, pubblicato dasu Instagram, ritrae il marito con inla figlia appena nata. Lui, visibilmente commosso, laine si asciuga le lacrime. Lei: “Ora piango anch’io amore” e i social impazziscono: “Sono sotto mille treni per voi” scrive un utente, “Il mio cuore non regge”,qualcun altro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

minvtt4minvtt : Leo che dice “vi aspetto con amore” Fedez che piange mentre tiene baby V in braccio QUANTO SONO BELLI ???? - sadbls : questa sono io che piango mentre vedo Fedez che piange con in braccio baby Vittoria ???????? #theferragnez - bryanaleroux : che tenero fedez che piange con la bambina in braccio - Libramiyy : RT @_mvmbles: Piangiamo tutti con Fedez che piange tenendo la piccola Vittoria. ?? - mispezzo : RT @valeriaferro951: Per i miei figli voglio un papà che pianga come Fedez piange tenendo in braccio baby Vittoria ?? #ferragnez https://t.c… -