Fedez e Chiara Ferragni | il grande giorno è arrivato | è nata la seconda figlia

Fedez e Chiara Ferragni sono al settimo cielo. Finalmente, dopo tanto aspettare, è arrivata la figlia della coppia più famosa del web Sono ore di gioia e felicità per Fedez e Chiara Ferragni. Oggi, martedì 23 marzo è finalmente nata la piccola Vittoria. Sia il rapper che l'influencer hanno pubblicato i primi scatti della piccola

La nostra vittoria ". Fiocco rosa per i Ferragnez : è nata oggi Vittoria, la secondo genita della coppia. Per giorni sui loro profili InstagramFerragni e il maritohanno condiviso con i follower l'attesa della piccola, condividendo storie, foto e video del pancione di. E così, dopo il piccolo Leone, la famiglia si ...Fiocco rosa in casa Ferragnez. È nata Vittoria, la secondogenita diFerragni e. A dare la lieta notizia sono stati gli stessi genitori, che hanno condiviso sui loro profili Instagram le foto della piccola. L'imprenditrice digitale ha pubblicato una foto ...È nata nella mattinata di oggi la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Vittoria il suo nome, finalmente svelato ai fan dopo mesi di instacabile attesa. A dare l'annuncio è stato lo stesso rapper ...È nata la secondo genita di Fedez e Chiara Ferragni. Nella mattinata di oggi la coppia ha abbracciato la sorellina di Leone.