Fedez e Chiara Ferragni genitori bis: rivelato il nome della bambina (Di martedì 23 marzo 2021) La notizia del momento vede Chiara Ferragni e Fedez diventare genitori bis, in seguito al parto della blogger che ha dato alla luce la sua secondogenita all'alba del 23 marzo 2021. Un momento importante per la coppia di influencer, che sta scatenando tra le reazioni più disparate del web. Chiara Ferragni e Fedez genitori bis: nasce Vittoria Lucia Ferragni Dopo aver fatto parlare di sé per la partecipazione del rapper a Sanremo 2021, Fedez e Chiara Ferragni spopolano in rete per la nascita della loro secondogenita nata in Italia, dopo la nascita negli Stati Uniti del primogenito Leone. Il piccolo nasceva tra il 19 e il 20 marzo 2018 e nello stesso ...

