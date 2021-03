Fedez e Chiara Ferragni è nata Vittoria! I Ferragnez pubblicano le prime foto della bambina (Di martedì 23 marzo 2021) Con una foto dolcissima e un copy pieno d’amore, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l’arrivo della sorellina di Leone: Vittoria! Il nome era rimasto segreto, ma tutti sapevano che l’iniziale fosse V. Ferragni e Fedez hanno pubblicato la stessa immagine, che ritrae la bimba in tutto il suo splendore: “23 marzo, la nostra Vittoria”. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) Con unadolcissima e un copy pieno d’amore,hanno annunciato l’arrivosorellina di Leone:Il nome era rimasto segreto, ma tutti sapevano che l’iniziale fosse V.hanno pubblicato la stessa immagine, che ritrae la bimba in tutto il suo splendore: “23 marzo, la nostra Vittoria”. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

