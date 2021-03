Fedez e Chiara Ferragni di nuovo genitori | è nata Vittoria Lucia Ferragni

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - team_world : Congratulazioni a @Fedez e Chiara Ferragni per la nascita di Vittoria ?? ... finalmente possiamo 'chiamarti per nome' ?? - Corriere : Benvenuta Vittoria ??? - amati_89 : RT @italianews_h24: È nata la meravigliosa VITTORIA ?? Auguri a Fedez e Chiara. #Vittoria #Ferragnez #TzVip - babyvupdates : RT @perchetendenza: 'Vittoria': Perché è nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

Ferragni eannunciano e mostrano la nascita della figlia. Svelando finalmente il nome, Vittoria. Come molti si aspettavano… E la bimba in braccio a mamma è dolcissima - LE PRIME ...Dato il momento, comprensibilmente, su InstagramFerragni non hanno aggiunto nulla a quello che una bella foto e " La nostra Vittoria " già dice. Anche Vittoria, come Leone, porterà ...E' venuta alla luce la figlia della coppia più famosa dei social . "La nostra Vittoria" e, subito dopo, il disegno di un ...E’ nata Vittoria Lucia Ferragni! L'influencer e il rapper hanno subito pubblicato la prima immagine bellissima della loro secondogenita, arrivata tre anni dopo la nascita di Leone. “La nostra Vittoria ...