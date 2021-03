Federico Fashion Style vittima di un vile agguato | “Che ho fatto di male?”

(Di martedì 23 marzo 2021), famosissimo parrucchiere dei vip, ha pubblicato un video nel quale mostra i danni fatti alla sua macchina, distrutta a Cagliari da un branco di vandali. Nuova gatta da pelare per. L’hair stylist più famoso d’Italia è statodi unatto vandalico durante la sua nuova tournée in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

NotAnItGirl1 : Scusate ma che schifo le storie di Federico Fashion Style con la Nutella ?????????? - rewolfnus10 : Sul serio hanno rovinato la macchina di Federico fashion style, siete delle persone incommentabili, ora vi sentite… - MmarioM20 : Comunque a Federico fashion Cazzi gli hanno distrutto la macchina in Sardegna. Io più che alla macchina i danni li… - vivere_sardegna : La denuncia di Federico Fashion Style: “La mia auto distrutta a Cagliari, la gente è cattiva” - feegus_ : Cronaca cagliaritana: danneggiata l'auto di Federico Fashion Style. Chi ha fatto il gesto sono persone figli di mam… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Il parrucchiere dei vip pubblica un video dove mostra i danni fatti alla sua macchina e annuncia:Style, in tour in Sardegna, ha denunciato attraverso i social un altro atto vandalico accaduto nei suoi confronti.Lauri: l'atto vandalicoLauri, in arte...Federico Fashion Style, famosissimo parrucchiere dei vip, ha pubblicato un video nel quale mostra la sua macchina distrutta ...Brutto atto vandalico a Cagliari per Federico Faschio Style che si è risvegliato con una pessima sorpresa per la strada ...