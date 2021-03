Federico Fashion Style sotto attacco: l’hair stylist nella bufera, l’accusa (Di martedì 23 marzo 2021) Federico Fashion Style è stato invitato a Live – Non è la D’Urso ed è stato criticato dei presenti per essersi recato in Sardegna. Lui si è difeso dando delle valide giustificazioni. A prescindere da tutto, la polemica non si è placata. Federico Fashion Style – Solonotizie24Federico è volato in Sardegna Non è un bel periodo per l’Italia a causa della pandemia. Molte zone del nostro territorio sono rosse mentre altre sono arancioni. Poi c’è la Sardegna che fino a qualche giorno fa era l’unica ad avere il colore bianco e chi ha potuto ha colto l’occasione per recarsi lì. Tra questi c’è il parrucchiere dei Vip che è andato lì per poter lavorare . I saloni di bellezza di Milano e Roma sono chiusi mentre è rimasto aperto al pubblico quello che ha sede nell’isola. ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021)è stato invitato a Live – Non è la D’Urso ed è stato criticato dei presenti per essersi recato in Sardegna. Lui si è difeso dando delle valide giustificazioni. A prescindere da tutto, la polemica non si è placata.– Solonotizie24è volato in Sardegna Non è un bel periodo per l’Italia a causa della pandemia. Molte zone del nostro territorio sono rosse mentre altre sono arancioni. Poi c’è la Sardegna che fino a qualche giorno fa era l’unica ad avere il colore bianco e chi ha potuto ha colto l’occasione per recarsi lì. Tra questi c’è il parrucchiere dei Vip che è andato lì per poter lavorare . I saloni di bellezza di Milano e Roma sono chiusi mentre è rimasto aperto al pubblico quello che ha sede nell’isola. ...

Advertising

infoitcultura : Federico Fashion Style scappato in Sardegna per poter lavorare: “Non ho fatto nulla di male” - infoitcultura : Federico Fashion Style, polemica sul viaggio (e la cena) in Sardegna: «Ho fatto quello che si poteva fare» - infoitcultura : Live Non è La D’Urso, Vladimir Luxuria contro Federico Fashion Style per il viaggio in Sardegna:… - infoitcultura : Federico Fashion Style: 'Sono in Sardegna, qual è il problema? Non ho fatto nulla di male' - infoitcultura : Federico fashion style a Cagliari: 'Le donne sarde non possono essere troppo bionde' -