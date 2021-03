Advertising

TuttoAndroid : Febbre da telefonino: gli italiani sempre più legati allo smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Febbre telefonino

OglioPoNews

I miei familiari gli facevano sentire la mia voce dal, ma non era la stessa cosa'. In ... Ha conosciutoe fiato corto, ha vissuto l'isolamento Pietro. Ma se è rimasto 'su', se ha ...... a Mestre pi di qualcuno ha appreso la notizia leggendo messaggi e news sul; a Belluno l'... Chi l'ha assunto pu stare tranquillo, gli unici effetti collaterali emersi sono, cefalea, ...Lo scrittore Gianfranco Carofiglio si è sottoposto al vaccino italiano ReiThera, in fase di sperimentazione, spiegando di sentirsi bene ..."Per fortuna ho preso il virus in forma abbastanza lieve – dice al telefono dalla sua abitazione –. Febbre bassa e poca tosse. Sto seguendo le cure e le indicazioni prescritte dal medico di base. Mi ...