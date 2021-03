Faraglioni di Capri devastati dalla raccolta di datteri | 19 misure cautelari

(Di martedì 23 marzo 2021) NAPOLI – Tonnellate di roccia devastate per raccogliere datteri di mare, specie protetta da convenzioni internazionali e direttive comunitarie oltre che a livello nazionale, dove da oltre 30 anni è vietata la cattura, la detenzione e la commercializzazione di questo mollusco. Eppure nel napoletano esisteva un vasto mercato illecito di questa specie, venduta, soprattutto nel periodo natalizio e in quello pasquale, anche a duecento euro al chilo. Grazie a un’inchiesta, diretta dalla procura di Napoli, i finanzieri del reparto aeronavale di Napoli hanno scoperto l’esistenza di due sodalizi criminali che si occupavano, in maniera professionale, della raccolta indiscriminata di datteri di mare nel golfo partenopeo. OLTRE 100 SOGGETTI INDAGATI E 19 MISURE CAUTELARI

Picconavano le rocce del porto di Napoli e idiper prelevare i datteri di mare . Sono 19 le misure cautelari notificate dalla Procura di Napoli nei confronti di altrettante persone accusate di devastazione ambientale . Secondo ...Per raccogliere i datteri di mare hanno per anni devastato l'habitat naturale, al punto da creare danni gravissimi in un luogo simbolo dell'Italia nel mondo come idi. Un'indagine della Procura di Napoli durata circa 3 anni ha fatto luce sull'esistenza di due organizzazioni che controllavano la raccolta abusiva dei datteri di mare, attività che ...Lo scempio dell'ecosistema è stato ritenuto a tal punto grave che, secondo gli esperti, ci vorranno almeno trent'anni per rivedere ristabilito l'equilibro corrotto in quelle località del Golfo di Napo ...I reati contestati sono associazione a delinquere aggravata perché finalizzata alla consumazione di delitti ambientali, inquinamento e disastro ambientale, danneggiamento e ricettazione ...