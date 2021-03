Faraglioni di Capri devastati dai ladri di datteri di mare Gli inquirenti | Danno alla scogliera grave e irreparabile

(Di martedì 23 marzo 2021) Per raccogliere idihanno per anni devastato l’habitat naturale, al punto da creare danni gravissimi in un luogo simbolo dell’Italia nel mondo come idi. Un’indagine della Procura di Napoli durata circa 3 anni ha fatto luce sull’esistenza di due organizzazioni che controllavano la raccolta abusiva deidi, attività che ha causato una condizione di devastazione ambientale. Le indagini sono culminate oggi nell’esecuzione di un’ordinanza, firmata dal gip di Napoli Egle Pilla, nei confronti di 19 persone, 6 delle quali destinatarie della misura cautelare della custodia in carcere, 6 degli arresti domiciliari, 4 destinatari dell’obbligo di presentazionepolizia giudiziaria e 3 del divieto di dimora nella città di Napoli. I ...

Devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del porto di Napoli e anche deidiper prelevare i 'datteri di mare'. Sono queste le accuse della procura e della guardia di finanza di Napoli che hanno portato a 19 misure cautelari. Il prelievo dei molluschi la Procura di Napoli e della GdF ha notificato 19 misure cautelari con l'accusa di devastazione ambientale attuata per scavare dalle rocce del Porto di Napoli e anche deidiper Per raccogliere i datteri di mare hanno per anni devastato l'habitat naturale, al punto da creare danni gravissimi in un luogo simbolo dell'Italia nel mondo come i Faraglioni di Capri. Un'indagine Sono, in particolare, oltre 100 i soggetti, individuati nel corso delle indagini, a vario titolo operanti nell'ambito del 'mercato nero' del dattero di mare