Faraglioni di Capri danneggiati | diciannove arresti

Leggi su newsmondo

(Di martedì 23 marzo 2021)persone sono state arrestate per aver danneggiato idi. L’accusa è di disastro ambientale. NAPOLI –persone sono state arrestate per aver danneggiato idi. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle prime ore di martedì 23 marzo. Misure cautelari emesse dalla Procura al termine di una lunga indagine aperta con l’accusa di disastro ambientale. Per sei degli indagati è scattata la misura cautelare del carcere, per altri 6 i domiciliari. Per quattro gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e per tre divieto di dimora a Napoli. L’indagine L’indagine è iniziata nei mesi scorsi ed è stata supportata anche da un gruppo di esperti per capire cosa avveniva sott’acqua. Come riportato da RaiNews, queste ...