Fall Guys, disponibile la Stagione 4 che aggiunge una modalità a squadre e molto altro (Di martedì 23 marzo 2021) Il successo estivo dello scorso anno è stato probabilmente Fall Guys. Ora che la battaglia per la corona d'oro sta entrando nella sua quarta Stagione, in gioco ci sono molti più contenuti. La Stagione 4 è qui e porta con sé non solo costumi che richiamano i futuristici anni '80, ma nel gioco ora c'è una nuova modalità a squadre. Finora, Fall Guys è stata una lotta tra giocatori in solo: anche se si giocava con amici, alla fine uno solo sarebbe stato il vincitore. Ora Mediatonic porta qualcosa di completamente nuovo. Fall Guys ora offre appunto questa modalità a squadre in cui giocatori e amici dovranno vincere insieme. In questa modalità, se un solo membro della ...

