Fabrizio Corona trasferito in carcere a Monza. L'avvocato: "Sta molto male" (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Corona è stato condotto ieri sera nel carcere di Monza, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. L’ex agente fotografico, infatti, si era ferito dopo aver saputo della revoca da parte dei giudici della Sorveglianza di Milano del differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. La decisione è arrivata per una serie di violazioni delle prescrizioni da parte di Corona, che ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro quanto stabilito dai giudici. Anche per la difesa dell’ex ‘fotografo dei vip’, coi legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, il provvedimento della Sorveglianza ha disatteso tutte le relazioni degli esperti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021)è stato condotto ieri sera neldi, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. L’ex agente fotografico, infatti, si era ferito dopo aver saputo della revoca da parte dei giudici della Sorveglianza di Milano del differimento pena in detenzione domiciliare che gli era stato concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica. La decisione è arrivata per una serie di violazioni delle prescrizioni da parte di, che ha portato avanti uno sciopero della fame in ospedale per protestare contro quanto stabilito dai giudici. Anche per la difesa dell’ex ‘fotografo dei vip’, coi legali Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, il provvedimento della Sorveglianza ha disatteso tutte le relazioni degli esperti ...

