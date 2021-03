Fabrizio Corona, nuovo aggiornamento dal carcere: il comunicato (Di martedì 23 marzo 2021) Sul profilo Instagram di Fabrizio Corona è spuntato un comunicato firmato dal Garante dei detenuti della Regione Lombardia Carlo Garante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@FabrizioCoronareal) “Il caso di Fabrizio Corona e il clamore mediatico che ne è conseguito consente al mio ufficio, l’autorità garante, di riproporre L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Sul profilo Instagram diè spuntato unfirmato dal Garante dei detenuti della Regione Lombardia Carlo Garante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) “Il caso die il clamore mediatico che ne è conseguito consente al mio ufficio, l’autorità garante, di riproporre L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza, il legale: 'Sta molto male, dov'è finita l'umanità?' #fabriziocorona… - SkyTG24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza dopo un ricovero in ospedale di dieci giorni - fanpage : 'In 35 anni di carriera non mi era mai capitato” L'avvocato di Fabrizio Corona non ci sta e denuncia l'episodio su… - zazoomblog : Fabrizio Corona a poche ore dal trasferimento in carcere è arrivata la brutta notizia - #Fabrizio #Corona #poche - ChiaroLeo : FINITA NEL 2008, X ANTICRISTO, ??RATZINGER, ACCETTO' LA PERDIZIONE, COLLUSI CHIESA RAI MEDIASET, STATO, NEGANO REPL… -