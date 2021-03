Fabrizio Corona esce dall’ospedale e torna in carcere: “Sta molto male”, parla l’avvocato (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Corona è stato condotto nel carcere di Monza, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Ma come sta l’ex re dei paparazzi? Fabrizio Corona esce dall’ospedale e torna in carcere: “Sta molto male” Corona si era ferito dopo aver saputo che i giudici della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 23 marzo 2021)è stato condotto neldi Monza, dopo essere stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Ma come sta l’ex re dei paparazzi?in: “Stasi era ferito dopo aver saputo che i giudici della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

