Fabrizio Corona dall'ospedale al carcere, l'avvocato: "Sono sconcertato" (Di martedì 23 marzo 2021) Fabrizio Corona viene portato nella casa circondariale di Monza in notturna. Il legale: "Mai vista una cosa del genere" Nella notte Fabrizio Corona è stato trasferito dal reparto di psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano al carcere di Monza. "Sono sconcertato" ha commentato l'avvocato Ivano Chiesa, il suo legale, con un video pubblicato sul profilo Instagram dall'ex re dei paparazzi. l'avvocato ha criticato il modo in cui è avvenuto il trasferimento. Lo hanno fatto in notturna, ha detto, "forse perché avevano paura dell'impatto mediatico" e ha aggiunto che in trentacinque anni di carriera non aveva mai assistito a una cosa del genere. Il legale era presente, ha parlato con il suo assistito, "un uomo che a stento ...

