F1, Valtteri Bottas: inizia un nuovo anno da scudiero di Lewis Hamilton. Obiettivo rinnovo (Di martedì 23 marzo 2021) Valtteri Bottas si prepara per una nuova stagione con la Mercedes, un campionato che potrebbe decidere le sue sorti nella F1. Il finnico è chiamato a confermarsi al fine di ottenere il rinnovo per il prossimo anno. La storia la conosciamo fin troppo bene ed ogni edizione dal 2017 ad oggi vede il finlandese lottare contro se stesso per un sedile nell’annata successiva. La casa di Stoccarda continua a puntare su di lui, ma il 2021 potrebbe essere veramente l’ultimo anno di un legame che ha portato a nove affermazioni nelle quattro stagioni completate. Mercedes è consapevole di poter puntare su un pilota che svolge in modo eccellente il difficile compito di supportare il britannico Lewis Hamilton, autore di importanti successi grazie al ruolo del suo teammate. La ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)si prepara per una nuova stagione con la Mercedes, un campionato che potrebbe decidere le sue sorti nella F1. Il finnico è chiamato a confermarsi al fine di ottenere ilper il prossimo. La storia la conosciamo fin troppo bene ed ogni edizione dal 2017 ad oggi vede il finlandese lottare contro se stesso per un sedile nell’annata successiva. La casa di Stoccarda continua a puntare su di lui, ma il 2021 potrebbe essere veramente l’ultimodi un legame che ha portato a nove affermazioni nelle quattro stagioni completate. Mercedes è consapevole di poter puntare su un pilota che svolge in modo eccellente il difficile compito di supportare il britannico, autore di importanti successi grazie al ruolo del suo teammate. La ...

