F1 | Lando Norris e Daniel Ricciardo | una coppia esplosiva per l’ambiziosa McLaren con motore Mercedes

(Di martedì 23 marzo 2021) L’attesa per l’inizio della F1 sta per finire ed una delle squadre più attese è senza dubbio la. La compagine di Woking, terza nella classifica costruttori nel 2020 dopo anni di crisi, si candida a confermarsi come terza forza nel Mondiale alle spalle dei tedeschi die gli austriaci della Red Bull. La formazione britannica si presenta ai nastri di partenza con unamodificata rispetto alla passata edizione in seguito all’addio di Carlos Sainz. L’iberico, nuovo volto della Ferrari, ha lasciato spazio all’australiano, in arrivo dalla Renault. Il nativo di Perth non ha certo bisogno di presentazioni viste le sette vittorie nella massima formula con Red Bull e le discrete performance, due podi, firmati con la compagine francese nel 2020....