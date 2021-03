Exit poll Israele: Netanyahu verso maggioranza, ma solo con estrema destra (Di martedì 23 marzo 2021) Bassa l'affluenza al voto. A rischiare il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento sono le liste arabe Leggi su rainews (Di martedì 23 marzo 2021) Bassa l'affluenza al voto. A rischiare il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento sono le liste arabe

Advertising

you_trend : ???? Elezioni in #Israele Secondo l'exit poll di Channel 11, il blocco di partiti a sostegno di #Netanyahu avrebbe d… - you_trend : ???? Elezioni nei #PaesiBassi, exit poll Ipsos VVD (centro-destra) 35 seggi (+2 rispetto al 2017) D66 (centro) 27 (+… - andreafin8 : RT @AlbMagna17: Exit poll Israele: Likud avanti con 31 seggi, ma niente maggioranza. Rischio nuovo stallo politico (o quinto ritorno alle u… - sole24ore : Israele, exit poll:?Likud primo partito con 31 seggi, ma niente maggioranza - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Urne chiuse in Israele, il Likud di Netanyahu si conferma come primo partito -