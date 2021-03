Europa, Africa e Sol Levante: il giro del mondo di quattro giallorossi (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Propizia o meno, opportuna oppure no, la pausa Nazionali spezza il calendario. Non il massimo in piena pandemia, ma tanti club di A saranno costretti a lasciar partire i loro pezzi pregiati. Il Benevento non fa eccezione nonostante la decisione della Conmebol di rinviare tutti i match di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar nell’inverno 2022. Lapadula dunque resterà nel Sannio, essendo fermo anche il suo Perù, ma al contrario altri quattro compagni di squadra sono stati chiamati a difendere i colori delle loro selezioni. Il nuovo commissario tecnico della Polonia, Paulo Sousa, ha convocato Glik per i match di qualificazione alla rassegna iridata del gruppo I contro Ungheria (a Budapest il 25 marzo), Andorra (a Varsavia il 28) e Inghilterra (a Wembley il 31). Tre appuntamenti da non fallire che segneranno il battesimo del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Propizia o meno, opportuna oppure no, la pausa Nazionali spezza il calendario. Non il massimo in piena pandemia, ma tanti club di A saranno costretti a lasciar partire i loro pezzi pregiati. Il Benevento non fa eccezione nonostante la decisione della Conmebol di rinviare tutti i match di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar nell’inverno 2022. Lapadula dunque resterà nel Sannio, essendo fermo anche il suo Perù, ma al contrario altricompagni di squadra sono stati chiamati a difendere i colori delle loro selezioni. Il nuovo commissario tecnico della Polonia, Paulo Sousa, ha convocato Glik per i match di qualificazione alla rassegna iridata del gruppo I contro Ungheria (a Budapest il 25 marzo), Andorra (a Varsavia il 28) e Inghilterra (a Wembley il 31). Tre appuntamenti da non fallire che segneranno il battesimo del ...

Advertising

anteprima24 : ** Europa, Africa e Sol Levante: il giro del #Mondo di quattro giallorossi ** - Nadia20352153 : @RescueMed @alarm_phone I confini non uccidono ma difendono. l'Africa è immensa, molto più dell'Europa - donnavventura : È nata a Piacenza e ha viaggiato molto. Con noi ha visitato il Sud Est Asiatico, centro America, Messico, Canada e… - cbertolotti1 : RT @start_insight: 4/4 Nel 2048 l’Africa avrà una popolazione più giovane e forte dell’Europa: questo significa che in trent’anni il contin… - AngeloAmbroset : RT @tizianacampodon: Rome,The fountain of the four rivers1651 Rappresentano i maggiori fiumi dei4 continenti noti, secondo cognizioni geogr… -