Esportare armamenti è indice della schizofrenia del nostro sistema internazionale

(Di martedì 23 marzo 2021) La crescente esportazione diverso i teatri di guerra rappresenta una delle peggiori espressioniche anima il. Ogni giorno compaiono sulla stampa notizie che illustrano il ruolo particolarmente deleterio dell’Italia esua industria a tale proposito. Di recente Il Fatto Quotidiano ha reso noto come addirittura la cessione all’Egitto del generale al-Sisi di 10 fregate sia costata al contribuente italiano almeno 556 milioni di euro, dato che due delle dieci navi prodotte al costo, finanziato dal ministeroDifesa, di 5.992.330.000 euro sono state cedute all’Egitto per soli 990 milioni. Una perdita di entità non trascurabile in un momento nel quale le casse pubbliche dovrebbero far fronte alle spese prioritarie ...