Esplosione fabbrica, aperta nuova indagine per reati ambientali (Di martedì 23 marzo 2021) Chieti - La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell'area della Esplodenti Sabino dove lo scorso dicembre sono morti tre operai in una deflagrazione. Il sequestro è stato chiesto per "aver stoccato, in assenza di titoli autorizzativi, rifiuti pericolosi e non pericolosi, posti su nudo terreno all'interno di cisternette in più aree dello stabilimento, in assenza di idoneo bacino di contenimento atto ad impedire/contenere eventuali sversamenti/dilavamenti in danno del suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; per aver illecitamente smaltito, attraverso operazioni di incenerimento all'interno del forno statico: incenerimento a terra di rifiuti liquidi pericolosi, imballaggi pericolosi, panetti filtranti pericolosi e scarti di lavorazione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 marzo 2021) Chieti - La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni diil sequestro preventivo perdell'area della Esplodenti Sabino dove lo scorso dicembre sono morti tre operai in una deflagrazione. Il sequestro è stato chiesto per "aver stoccato, in assenza di titoli autorizzativi, rifiuti pericolosi e non pericolosi, posti su nudo terreno all'interno di cisternette in più aree dello stabilimento, in assenza di idoneo bacino di contenimento atto ad impedire/contenere eventuali sversamenti/dilavamenti in danno del suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; per aver illecitamente smaltito, attraverso operazioni di incenerimento all'interno del forno statico: incenerimento a terra di rifiuti liquidi pericolosi, imballaggi pericolosi, panetti filtranti pericolosi e scarti di lavorazione ...

piazzarossetti : Esplosione fabbrica Sabino: il Pm dispone nuovi sequestri per reati ambientali: Pure Illeciti amministrativi per in… - AnsaAbruzzo : Esplosione fabbrica: Pm,nuovi sequestri per reati ambientali - statodelsud : Esplosione fabbrica: pm Vasto a lavoratori, prima sicurezza - Pino__Merola : Esplosione fabbrica: pm Vasto a lavoratori, prima sicurezza - AnsaAbruzzo : Esplosione fabbrica: pm Vasto a lavoratori, prima sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione fabbrica Esplosione fabbrica: Pm,nuovi sequestri per reati ambientali La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell'area della Esplodenti Sabino dove lo scorso dicembre sono morti tre ...

La Salernitana torna alla vittoria con il Brescia, decide una rete di Bogdan. Ci sono differenze, anche ambientali, ma il marchio di fabbrica è lo stesso. A Carpi ci fu un'esplosione inaspettata di molti ragazzi, vincemmo il campionato a cinque partite dalla fine, subimmo 28 ...

Esplosione fabbrica: Pm,nuovi sequestri per reati ambientali - Abruzzo Agenzia ANSA Esplosione fabbrica, aperta nuova indagine per reati ambientali Cronaca Chieti - 23/03/2021 09:00 - La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell'area ...

Esplosione fabbrica: nuovi sequestri per reati ambientali La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell’area della Esplodenti Sabino dove lo scorso dicembre sono morti tre ...

La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell'area della Esplodenti Sabino dove lo scorso dicembre sono morti tre ...Ci sono differenze, anche ambientali, ma il marchio diè lo stesso. A Carpi ci fu un'inaspettata di molti ragazzi, vincemmo il campionato a cinque partite dalla fine, subimmo 28 ...Cronaca Chieti - 23/03/2021 09:00 - La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell'area ...La Procura di Vasto ha chiesto e ottenuto al termine di nuovi filoni di indagine il sequestro preventivo per reati ambientali dell’area della Esplodenti Sabino dove lo scorso dicembre sono morti tre ...