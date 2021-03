Entra sul conto di un emiliano e si accredita 1480 euro: denunciato casertano (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCorreggio (Re) – Un 47enne di Caserta è stato denunciato per furto ai danni di un 45enne di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, al quale ha sottratto dal conto circa 1500 euro. Ricostruita la storia da parte dei Carabinieri con la vittima che ha ricevuto una mail pensando che fosse stata inviata dall’Istituto bancario del quale è correntista. Un click su un link e il 45enne è finito su una pagina nella quale gli veniva chiesto di inserire dei dati sensibili. La truffa è andata avanti con la telefonata da parte di un operatore bancario, chiaramente falso, che gli ha comunicato la clonazione della carta. Il 47enne, alla fine, è riuscito ad accedere sul conto effettuando un bonifico di 1480 euro destinato al proprio di conto. Il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCorreggio (Re) – Un 47enne di Caserta è statoper furto ai danni di un 45enne di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, al quale ha sottratto dalcirca 1500. Ricostruita la storia da parte dei Carabinieri con la vittima che ha ricevuto una mail pensando che fosse stata inviata dall’Istituto bancario del quale è correntista. Un click su un link e il 45enne è finito su una pagina nella quale gli veniva chiesto di inserire dei dati sensibili. La truffa è andata avanti con la telefonata da parte di un operatore bancario, chiaramente falso, che gli ha comunicato la clonazione della carta. Il 47enne, alla fine, è riuscito ad accedere suleffettuando un bonifico didestinato al proprio di. Il ...

