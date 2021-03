Enel, Banca IMI alza Target Price a 9k,7 euro e conferma giudizio Buy (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Banca IMI conferma un giudizio Buy su Enel ed alza il Target Price a 9,70 euro da 9,50 precedente. Il giudizio degli analisti fa perno sui buoni risultati dell’esercizio 2020 e sulle prospettive per il periodo 2021-2023. “Enel ha riportato risultati positivi soprattutto a livello di utile netto, dimostrando resilienza in un contesto difficile influenzato dal Covid-19?, sottolinea Banca IMI, aggiungendo che i risultati sono “in linea con le nostre aspettative e con il consensus”. Gli analisti confermano anche le stime di utile per il periodo 2021-2023, di rimando al mantenimento della guidance da parte del Gruppo, che attende un EBITDA in un range di 18,7-19,3 miliardi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –IMIunBuy suedila 9,70da 9,50 precedente. Ildegli analisti fa perno sui buoni risultati dell’esercizio 2020 e sulle prospettive per il periodo 2021-2023. “ha riportato risultati positivi soprattutto a livello di utile netto, dimostrando resilienza in un contesto difficile influenzato dal Covid-19?, sottolineaIMI, aggiungendo che i risultati sono “in linea con le nostre aspettative e con il consensus”. Gli analistino anche le stime di utile per il periodo 2021-2023, di rimando al mantenimento della guidance da parte del Gruppo, che attende un EBITDA in un range di 18,7-19,3 miliardi ...

