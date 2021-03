Emilia De Sica chi è la figlia di Vittorio e Giuditta Rissone: sua la mano dietro un capolavoro del padre (Di martedì 23 marzo 2021) Nella serata di martedì 23 marzo è arrivata la notizia di un drammatico lutto per l’attore Christian De Sica: è infatti morta la sorella Emilia, primogenita di Vittorio De Sica e del suo primo matrimonio con Giuditta Rissone. Legata alla donna, ci sono alcuni aneddoti che riguardano i film del padre, ma anche come ha conosciuto i fratelli Christian e Manuel. Emilia De Sica, la storia del primo matrimonio di Vittorio Il fratello e ora unico erede del grande attore Vittorio, Christian, ha condiviso la notizia della morte della sorella Emi con un post su Instagram. Qui, dice: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà“. I due, assieme al terzo fratello Manuel, sono infatti figli di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Nella serata di martedì 23 marzo è arrivata la notizia di un drammatico lutto per l’attore Christian De: è infatti morta la sorella, primogenita diDee del suo primo matrimonio con. Legata alla donna, ci sono alcuni aneddoti che riguardano i film del, ma anche come ha conosciuto i fratelli Christian e Manuel.De, la storia del primo matrimonio diIl fratello e ora unico erede del grande attore, Christian, ha condiviso la notizia della morte della sorella Emi con un post su Instagram. Qui, dice: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà“. I due, assieme al terzo fratello Manuel, sono infatti figli di ...

Advertising

zazoomblog : Christian De Sica in lutto: morta la sorella Emilia la prima figlia di Vittorio De Sica - #Christian #lutto:… - TG24info : Sora – E’ morta #Emilia De Sica, figlia del grande Vittorio | - positanonews : #Condoglianze #Copertina #Cronaca Emilia De Sica ci lascia a 83 anni: Positano la ricorda così - infoitcultura : Lutto per Cristian De Sica: è morta la sorella Emilia - zazoomblog : Lutto per Christian De Sica: è morta la sorella Emilia. Aveva 83 anni - #Lutto #Christian #Sica: #morta -