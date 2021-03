Emi De Sica | chi era la prima figlia di Vittorio e Giuditta Rissone

Advertising

repubblica : Morta Emi De Sica, figlia di Vittorio. Christian De Sica: 'Mi mancherai, dai un bacio a papà' - eugeniogaltieri : RT @enricomagrelli: RIP Emi De Sica - dariosci1 : RT @enricomagrelli: RIP Emi De Sica - EvolaBenedetta : E' morta Emi De Sica, prima figlia di Vittorio - Ultima Ora - Agenzia ANSA - irpiniatimes1 : “Ciao Emi...”, lutto per Christian De Sica -

Ultime Notizie dalla rete : Emi Sica

Come si legge sull'Ansa,Decon i fratelli Christian e Manuel (morto nel 2014), si era con dedizione occupata di tutti i progetti in memoria del padre, come i premi De, il restauro dei ...Grave lutto per Christian De: è morta a 83 anniDe, prima figlia di Vittorio Dee della sua prima moglie, l'attrice Giuditta Rissone . Di fatto, dunque, la sorellastra per parte di padre del popolarissimo attore romano, insieme a ...Lutto per Christian De Sica che perde sua sorella Emi. A comunicarlo è l’attore sui social che scrive: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”.È venuta a mancare poco fa Emy De Sica, figlia del grande Vittorio. 1 anno fa ha visitato Castello e girato qui una puntata di ” A pranzo con mamma”.Mi ha voluto per forza come attore in quella ...