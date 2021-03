Elizabeth Taylor | i grandi ruoli della diva dagli occhi viola

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 marzo 2021) Da ragazza prodigio di Hollywood a icona senza tempo: celebriamo i miglioridi, da La gatta sul tetto che scotta a Chi ha paura di Virginia Woolf?. Se la passione diper i diamanti è diventata proverbiale, una parte integrantesua iconografia, è pur vero che l'attrice americana non ha mai avuto bisogno di gioielli per irradiare lo schermo: la radiosità, nel suo caso, proveniva direttamente da lei, dal carisma che sprigionava ad ogni apparizione e dalla luminosa espressività dei suoi, dal colore più unico che raro. È il motivo per cui, nell'immaginario di Hollywood, pochissime altre star occupano un posto paragonabile a quello assunto da: ...